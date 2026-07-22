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JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Pejabat Baru Kejaksaan Agung Ditunjuk Presiden Prabowo, Siapa Saja?

Rabu, 22 Juli 2026 – 15:42 WIB
5 Pejabat Baru Kejaksaan Agung Ditunjuk Presiden Prabowo, Siapa Saja? - JPNN.COM
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI mengumumkan nama-nama pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung yang telah ditetapkan dalam Keppres Nomor 87/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung dalam sesi jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (22/7/2026). ANTARA FOTO/Galih Pradipta.

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menetapkan lima pejabat pimpinan madya baru di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung), salah satunya ialah untuk jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Penetapan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/TPA Tahun 2026.

Adapun lima pejabat yang ditetapkan, yakni Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Harli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, serta Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pengangkatan tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, yang telah melalui Tim Penilai Akhir. "Presiden telah menandatangani keppres sesuai hasil tim penilai akhir sebagaimana mengacu pada surat usulan dari Jaksa Agung," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7).  Dia menambahkan bahwa petikan keppres akan segera dikirimkan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti secara administratif.

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Adapun perombakan jabatan tersebut dilakukan setelah mantan Febrie Adriansyah mengundurkan diri sebagai Jampidsus pada Sabtu (11/7) dini hari. Pada hari yang sama, Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Sebelum menjabat Wakil Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana merupakan Jampidum. Posisinya kemudian diisi Leonard Ebenezer Simanjuntak yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung.

Kuntadi yang kini menjabat Jampidsus sebelumnya memimpin Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Sementara Harli Siregar, yang sebelumnya menjabat Inspektur pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, ditunjuk sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung.

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Adapun Patris Yusrian Jaya, yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dipercaya memimpin Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. (antara/jpnn)

Presiden Prabowo Subianto menetapkan lima pejabat baru Kejagung, salah satunya untuk posisi Jampidsus. Berikut daftar lima pejabat baru Kejagung tersebut.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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TAGS   Jampidsus  Prabowo  Kejagung  pejabat baru kejagung  Jaksa Agung 
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