JPNN.com - Kriminal

5 Pembacok Polisi di Sumbawa Ditangkap, Begini Kejadiannya

Sabtu, 15 November 2025 – 10:00 WIB
Polda NTB menunjukan lima tersangka pelaku pembacokan polisi saat pengamanan eksekusi lahan di Sumbawa kini diamankan di Mapolda NTB, Mataram, Jumat (14/11/2025). ANTARA/HO-Ditreskrimum Polda NTB

jpnn.com - Tim dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menangkap lima terduga pembacok polisi saat pengamanan eksekusi lahan di Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, pada 5 November 2025.

"Dari tujuh pelaku yang teridentifikasi, lima sudah kami amankan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat di Mataram, Jumat (14/11/2025).

Para pelaku ditangkap Tim Puma Polda NTB pada Kamis (13/11) di Pulau Sumbawa. Kini kelimanya diamankan di Markas Komando Polda NTB.

"Untuk penanganan tetap di Polres Sumbawa, kami di sini hanya membantu pengamanan dan pencarian," ujarnya.

Syarif mengatakan Tim Puma Polda NTB yang berada di bawah komandonya sebagai Dirreskrimum Polda NTB, kini masih bergerilya di Pulau Sumbawa untuk menelusuri keberadaan dari dua terduga pelaku lainnya.

"Dua lainnya masih kami selidiki. Kami berharap kedua pelaku ini menyerahkan diri sebelum kami lakukan upaya paksa," ucap dia.

Identitas para pelaku penganiayaan terhadap anggota Polri itu terungkap dari hasil identifikasi rekaman video dan dokumentasi saat kejadian.

Para terduga pelaku terekam membawa senjata tajam saat menolak eksekusi lahan.

Kombes Syarif Hidayat menyebut lima terduga pembacok polisi di Sumbawa sudah ditangkap. Dua orang lainnya masih dicari. Ada yang bayar.

