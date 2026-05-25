JPNN.com - Daerah - Sulsel

5 Pendaki Tersambar Petir di Gunung Monrolo Maros, 1 Tewas

Senin, 25 Mei 2026 – 11:35 WIB
Tim SAR Gabungan mengevakuasi jenazah seorang pendaki dengan dibungkus kantong mayat usai tersambar pertir di puncak Gunung Monrolo, Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Senin (25/5/2026). Tangkapan Layar - ANTARA/Darwin Fatir/HO-Dokumentasi Basarnas Makassar.

jpnn.com - MAKASSAR - Sebanyak lima pendaki tersambar petir saat berada puncak Gunung Monrolo, Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Dari lima pendaki itu, empat selamat dan satu tewas. "Empat orang dinyatakan selamat, sementara satu orang meninggal dunia," kata Kepala Basarnas Kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar, Senin (25/5).

Dia menyebut korban meninggal dunia atas nama Fauzan umur 25 tahun, warga Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulsel.

Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi, Minggu (24/5/2026) pukul 17.20 WITA. Sore itu, lima pendaki tersebut berusaha menuju puncak gunung, namun cuaca tiba-tiba berubah ekstrem.

Meski diguyur hujan deras saat tiba di puncak gunung setempat beberapa saat, para korban tetap mengambil gambar dokumentasi. Namun, petir langsung menyambar dan mengenai mereka .

Informasi kejadian baru diterima Basarnas Makassar sekitar pukul 20.28 WITA. Laporan menyebutkan adanya rombongan pendaki yang terkena sambaran petir saat berada di puncak gunung.

Selanjutnya, Basarnas Makassar bersama Tim SAR Gabungan bersiap melaksanakan evakuasi, termasuk terhadap seorang pendaki yang tewas tersambar petir di Puncak Gunung Monrolo.

Tim segera diterjunkan ke lokasi dan tiba di kaki gunung sekitar pukul 23.30 WITA. Sebanyak 22 personel SAR gabungan dari Basarnas, Damkar Maros, BPBD Maros, SAR Universitas Hasanuddin (Unhas), Saukang Explore, TRC Teman Berlibur Indonesia, PMI Maros, Potensi SAR, serta warga setempat.

TAGS   pendaki tersambar petir  Pendaki Gunung  Tewas tersambar petir  Gunung Monrolo 

