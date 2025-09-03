5 Pengendara Motor di Aceh Barat Terluka Akibat Tumpahan BBM di Jalan Raya

jpnn.com - MEULABOH - Sebanyak lima pengendara sepeda motor terluka akibat terjatuh pada tumpahan bahan bakar minyak Solar di jalan raya Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, pada Selasa (2/9) petang.

Kasat Lantas Polres Aceh Barat Iptu Yusrizal menyebutkan kelima warga yang mengalami kecelakaan tersebut hanya mengalami luka ringan, dan telah mendapatkan penanganan dari pihak terkait.

“Kelima warga ini mengalami luka ringan, mereka terjatuh saat melintasi jalan raya yang terdapat tumpahan minyak solar,” kata dia kepada ANTARA, Selasa (2/9) malam.

Yusrizal mengatakan kasus kecelakaan yang menimpa lima pengendara sepeda motor di Meulaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat, itu terjadi di ruas jalan nasional di kawasan Desa Gampong Darat, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh.

Setelah kejadian, kata dia, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat untuk melakukan upaya penyiraman air di jalan raya sebagai langkah membersihkan tumpahan Solar tersebut.

Dia menambahkan tumpahan Solar di jalan raya itu juga menyebabkan gangguan arus lalu lintas karena ruas jalan yang menjadi licin.

“Alhamdulillah sampai Selasa malam ini, situasi sudah normal. Ruas jalan yang sebelumnya licin, sudah dilakukan pembersihan oleh teman-teman dari BPBD Aceh Barat," ujar Yusrizal. (antara/jpnn)