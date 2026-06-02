Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

5 Pengendara Motor Tertimpa Pohon Tumbang di Jatinangor, Satu Kritis

Selasa, 02 Juni 2026 – 09:55 WIB
5 Pengendara Motor Tertimpa Pohon Tumbang di Jatinangor, Satu Kritis - JPNN.COM
Petugas mengevakuasi korban tertimpa pohon tumbang di Cikeruh, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tepatnya di depan kampus Universitas Padjajaran, Senin (1/6/2026) malam. Foto: Dokumentasi BPBD Kabupaten Sumedang

jpnn.com - BANDUNG - Sebanyak lima pengendara yang tiga di antaranya mengalami luka berat akibat tertimpa pohon tumbang di Cikeruh, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tepatnya di depan kampus Universitas Padjajaran, Senin (1/6) malam.

"Diduga akibat pohon yang sudah lapuk, tumbang menghalangi jalan dan menimpa beberapa kendaraan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang Bambang Rianto dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Total, lima pengendara sepeda motor yang terluka akibat insiden pohon tumbang itu.

Baca Juga:

Sebanyak tiga pengendara mengalami luka berat, dan dua lainnya luka ringan.

Salah seorang pengendara yang mengalami luka berat kini disebut sedang berada pada fase kritis.

"Satu kritis. Semua korban telah dibawa ke RS Unpad," ungkapnya.

Baca Juga:

Sebagai tindak lanjut, Bambang mengatakan bahwa petugas BPBD bersama instansi terkait sudah melakukan penanganan pohon berjenis flamboyan yang tumbang itu.

Saat ini, kendaraan roda dua dan empat sudah dapat kembali melintas di ruas jalan yang sempat terhalang pohon.

Sebanyak lima pengendara motor tertimpa pohon tumbang di depan kampus Unpad Jatinangor. Tiga di antaranya luka berat, satu kritis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pohon Tumbang  Tertimpa pohon tumbang  pengendara tertimpa pohon  Jatinangor 
BERITA POHON TUMBANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp