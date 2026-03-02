Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Pengobatan Alami untuk Atasi Mag

Senin, 02 Maret 2026 – 07:32 WIB
5 Pengobatan Alami untuk Atasi Mag - JPNN.COM
Mentimun. Foto: The Juice Chief

jpnn.com, JAKARTA - MAG merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Jika sudah parah, mag bisa memberikan sensasi panas di perut.

Selain mengonsumsi obat mag yang sudah banyak tersedia di apotek, ada cara mengatasinya secara alami dan tradisional.

Baca Juga:

Obat mag tradisional seringkali menjadi obat alternatif yang cukup aman dan efektif.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe bisa memberi efek yang baik untuk lambung yang meradang akibat mag.

Baca Juga:

Tanaman ini bermanfaat sebagai antiinflamasi dan antibakteri. Cara mengolahnya adalah dengan mengambil sari jahe dengan merebus potongan jahe yang sudah dibersihkan, setelah itu Anda bisa meminumnya selagi hangat.

2. Kunyit

Kandungan curcumin dalam kunyit akan membantu meredakan rasa sakit dan perih yang ditimbulkan dari mag.

Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu mengatasi mag dan salah satunya ialah tentu saja air kelapa hijau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mag  pengobatan alami  lemon  Jahe 
BERITA MAG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp