Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Pengobatan Alami untuk Atasi Pilek dengan Cepat

Rabu, 28 Januari 2026 – 05:34 WIB
5 Pengobatan Alami untuk Atasi Pilek dengan Cepat - JPNN.COM
Sup ayam. Foto: bedbathandbeyond

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM hujan seperti saat ini membuat Anda rentan terserang penyakit.

Salah satunya ialah pilek. Pilek bisa membuat Anda kesulitan bernapas.

Untuk mengatasinya, ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu Anda.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Sudah sejak lama jahe digunakan sebagai pengobatan alami untuk melegakan tenggorokan.

Tanaman yang satu ini efektif untuk melemaskan otot saluran yang bisa melegaka hidung tersumbat.

Baca Juga:

Tak hanya itu, jahe juga bisa mengembalikan tubuh saat sedang tidak enak badan karena pilek.

Mengonsumsi jahe bisa memicu meningkatkan imunitas tubuh agar bekerja lebih cepat untuk pemulihan.

Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu mengatasi pilek dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja daun mint.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pilek  pengobatan alami  Madu  garam 
BERITA PILEK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp