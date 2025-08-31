Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Pengobatan Alami yang Ampuh Atasi Malaria

Minggu, 31 Agustus 2025 – 02:00 WIB
5 Pengobatan Alami yang Ampuh Atasi Malaria - JPNN.COM
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MALARIA merupakan salah satu penyakit berbahaya yang disebabkan oleh gigitan nyamuk.

Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk anopheles.

Nyamuk yang menyebabkan malaria termasuk dalam jenis plasmodium.

Baca Juga:

Malaria dianggap sebagai salah satu penyakit yang paling mematikan dan mengancam jiwa di seluruh dunia.

Parasit plasmodium masuk ke aliran darah dan kemudian menuju hati, tempat parasit tersebut tumbuh dan berkembang biak.

Setelah sekitar dua minggu, parasit ini mulai menyerang dan menginfeksi sel darah merah sehingga sel darah merah tersebut pecah di dalam tubuh manusia.

Baca Juga:

Untuk mencegah malaria, lingkungan sekitar harus dijaga kebersihannya, genangan air harus dihindari karena nyamuk ini berkembang biak di air yang tergenang.

Selain itu, ada beberapa pengobatan rumahan yang perlu Anda coba untuk mencegah malaria.

Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu mengobati malaria dan salah satunya ialah tentu saja kayu manis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Malaria  pengobatan alami  jeruk bali  kemangi 
BERITA MALARIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp