5 Penyidik KPK Diangkat Jadi Kapolres, Setyo: Itu Kewenangan Polri

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto buka suara soal lima penyidik KPK yang diangkat menjadi kepala kepolisian resor atau kapolres di sejumlah daerah.

Kelima penyidik itu ialah Boy Jumalolo sebagai Kapolres Tengerang Selatan, Banten; Bayu Anuwar Sidiqie (Kapolres Situbondo, Jawa Timur), Dikri Olfandi (Kapolres Magelang, Jawa Tengah), Bagus Priandy (Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara), dan Hidayat Perdana (Kapolres Kuantan Singingi, Riau).

Setyo mengatakan bahwa terkait lima penyidik yang diangkat menjadi kapolres itu merupakan kewenangan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri).

"Saya kira kewenangan sepenuhnya ada di Mabes Polri untuk menentukan," kata Setyo Budiyanto seusai menghadiri acara di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa (6/1).

Setyo mengatakan lima penyidik itu pun sudah berdinas cukup lama di KPK, jika dihitung dari masa kerja.

"Masa kerja rata-rata mereka sudah cukup lama sehingga butuh proses penyegaran sehingga mereka ditempatkan di sana," ungkapnya.

Ketua KPK pun menyampaikan ucapan selamat kepada lima penyidik yang diangkat sebagai kapolres tersebut.

KPK berharap prestasi dan capaian-capaian positif selama bertugas di KPK terus dilanjutkan, termasuk membawa semangat integritas dan antikorupsi di lingkungan barunya nanti.