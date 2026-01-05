Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

5 Penyidiknya Jadi Kapolres Tangsel hingga Magelang, KPK Harap Bawa Semangat Integritas

Senin, 05 Januari 2026 – 11:53 WIB
5 Penyidiknya Jadi Kapolres Tangsel hingga Magelang, KPK Harap Bawa Semangat Integritas
Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan selamat atas promosi jabatan yang diberikan kepada lima orang penyidiknya yang kini diangkat menjadi Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di sejumlah wilayah.

Kelima orang tersebut adalah Boy Jumalolo sebagai Kapolres Tangerang Selatan, Banten; Bayu Anuwar Sidiqie sebagai Kapolres Situbondo, Jawa Timur; Dikri Olfandi sebagai Kapolres Magelang, Jawa Tengah; Bagus Priandy sebagai Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara; dan Hidayat Perdana sebagai Kapolres Kuantan Singingi, Riau.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, menyampaikan harapan lembaganya.

Baca Juga:

"KPK berharap, prestasi dan capaian-capaian positif selama bertugas di KPK, terus dilanjutkan. Termasuk untuk membawa semangat integritas dan antikorupsi di lingkungan barunya nanti," kata Budi dalam keterangannya, Senin (5/1).

Menurutnya, penempatan di sejumlah wilayah ini juga menjadi penguat kolaborasi dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.

"Terlebih, KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi secara intens bekerja sama dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum, baik dalam upaya pencegahan korupsi maupun dalam penyelesaian penanganan perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi," ujar Budi Prasetyo lebih lanjut.

Baca Juga:

Promosi ini disampaikan KPK sebagai bentuk dukungan dan ucapan selamat atas amanah, tugas, dan tanggung jawab baru yang diterima kelima mantan penyidik tersebut. (tan/jpnn)

Lima penyidik KPK dipromosikan menjadi Kapolres. KPK berharap mereka bawa semangat integritas ke daerah untuk perkuat kolaborasi pemberantasan korupsi.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

