Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

5 Perampok di Tangsel Ini Sudah Tertangkap

Senin, 01 Desember 2025 – 09:30 WIB
5 Perampok di Tangsel Ini Sudah Tertangkap - JPNN.COM
Pencuri ditangkap polisi. Ilustrasi Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Personel Polres Tangerang Selatan (Tangsel), Polda Metro Jaya, menangkap lima pelaku pencurian disertai kekerasan (curas) yang terjadi di wilayah Ciputat.

Para perampok itu ditangkap hanya dalam waktu lima jam setelah laporan diterima polisi.

Kelima pelaku ini masing-masingnya berinisial RAP (26), AR (26), IH (31), A (30), dan IS (34).

Baca Juga:

"Kelima tersangka kini telah diamankan di Rutan Polres Tangerang Selatan," ucap Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP AKP Wira Graha Setiawan di Tangerang, Minggu (30/11/2025).

Peristiwa perampokan itu bermula ketika korban berinisial AWS (29) dikeroyok oleh sekelompok pria.

Korban kemudian dimasukkan ke dalam sebuah mobil dan dibawa ke wilayah Cisauk.

Baca Juga:

"Sesampainya di lokasi, korban kembali mendapat kekerasan fisik berupa pukulan di bagian kepala, lengan, dan dada," katanya.

Saat kejadian para pelaku diduga berupaya memaksa korban memberikan informasi terkait keberadaan seseorang berinisial C.

Personel Polres Tangel menangkap lima pelaku pencurian dengan kekerasan atau perampok di wilayah Ciputat lima jam setelah mendapat laporan. Begini kasusnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Perampok  perampokan  pencurian  Ditangkap  Tangsel  Polres Tangsel 
BERITA PERAMPOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp