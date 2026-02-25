Close Banner Apps JPNN.com
5 Poin Penting Penjelasan MenPANRB soal Seleksi CPNS 2026

Rabu, 25 Februari 2026 – 05:35 WIB
Pemerintah akan membuka seleksi CPNS 2026. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com - JAKARTA – Mungkin Anda termasuk yang penasaran, apakah akan ada seleksi CPNS 2026?

Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengisyaratkan pemerintah membuka seleksi CPNS 2026.

Berikut beberapa poin penting Menteri Rini terkait seleksi CPNS 2026.

1. Jumlah Formasi CPNS 2026

MenPANRB Rini menyebutkan aka nada sekitar 160 ribu formasi CPNS 2026.

“Mudah-mudahan, mudah-mudahan,” ujar Rini di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (24/2).

Rini mengisyaratkan pembukaan formasi CPNS 2026 setelah menyampaikan ada sekitar 160 ribu PNS telah pensiun pada 2025.

"Kami sudah ada datanya, sekitar 160 ribu, begitu ya," katanya.

2. Sudah Menyurati Menkeu Purbaya

Bu Rini mengatakan Kementerian PANRB sudah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunjang pelaksanaan tes CPNS 2026.

Kapan pendaftaran CPNS 2026 diibuka? Berikut ini 5 poin penting penjelasan MenPANRB Rini Widyantini.

