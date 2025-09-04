5 Pos Polisi di Yogyakarta dan Sleman Dilempar Batu-Molotov

jpnn.com, YOGYAKARTA - Lima pos polisi di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman dilempari batu serta molotov pada Kamis (4/9) dini hari.

Pospol yang menjadi sasaran pelemparan, yakni Pos Lantas Monumen Jogja Kembali (Monjali), Pos Lantas Jombor, Pos Lantas Pelem Gurih, Pos Polisi Kronggahan di Kabupaten Sleman, serta Pos Lantas Pingit di Kota Yogyakarta.

"Peristiwa ini diduga dilakukan untuk memprovokasi situasi Yogyakarta yang secara umum saat ini sudah kondusif dan terkendali," kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan di Yogyakarta, Kamis.

Dia menyatakan akibat kejadian itu, tiga pos mengalami kerusakan kaca akibat lemparan batu, sementara dua pos yang dilempar molotov tidak sampai terbakar.

Pihaknya menduga aksi tersebut bertujuan untuk memprovokasi situasi di Yogyakarta.

Menurut Ihsan, jajaran Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan bukti, serta menindaklanjuti setiap informasi yang diterima terkait peristiwa tersebut.

"Peristiwa ini akan kami proses dan tindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Pejabat Sementara (Ps) Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Gandung Harjunadi menyebut pelemparan molotov di Pos Polisi Pingit, Kota Yogyakarta terjadi sekitar pukul 05.20 WIB.