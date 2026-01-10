5 Prediksi untuk Pasar Crypto di 2026

Sabtu, 10 Januari 2026 – 03:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bitcoin telah memberikan imbal hasil lebih dari 600% bagi para investor sejak titik terendahnya pada akhir 2022.

Berikut lima prediksi untuk pasar crypto di 2026.

1. Skenario Bullish: Bitcoin Rebound Pada Kuartal I Karena Kebijakan QSumber: Fidelity.

Skenario bullish untuk industri kripto dan Bitcoin pada tahun 2026 bergantung pada gagalnya teori siklus empat tahunan.

Alasannya adalah faktor pendorong bullish dari lingkungan makro akan mendorong kripto dan aset berisiko lainnya ke dalam bull market yang diperpanjang.

CEO BitWise, Matthew Hougan, mengatakan pandangannya bahwa teori siklus sudah mati diperkuat oleh dua faktor: penurunan suku bunga dan pemerintah yang mau terlibat dengan kripto.

Gautam Chhugani, analis di Bernstein, memperkirakan Bitcoin akan mencapai $200 ribu pada tahun 2026 dengan bull market yang lebih lama karena “Administrasi Trump ingin membangun AS menjadi ibu kota crypto dunia”.

Tekanan beli untuk Bitcoin akan terus meningkat dari waktu ke waktu.