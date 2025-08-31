Close Banner Apps JPNN.com
5 Rekomendasi Broker Forex Terpercaya, Solusi Trading Aman

Minggu, 31 Agustus 2025 – 16:54 WIB
Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, ditambah maraknya key opinion leader (KOL) dan komunitas crypto Indonesia yang kurang kredibel, banyak orang menjadi ragu untuk terjun ke dunia trading.

Padahal, jika dilakukan melalui broker yang terpercaya, trading tetap bisa menjadi aktivitas yang aman.

Salah satu bentuk trading yang banyak diminati adalah trading forex, yang menawarkan peluang finansial yang menjanjikan. Memilih rekomendasi broker forex terpercaya adalah langkah yang krusial untuk meraih keberhasilan jangka panjang.

Daftar Broker Forex Terpercaya

Jika Anda sedang mencari rekomendasi broker forex terpercaya, berikut adalah lima pilihan yang telah terbukti legal, kredibel, dan cocok untuk kebutuhan trading Anda.

1. XM

XM adalah broker forex terpercaya yang telah diakui secara global. Platform trading ini diatur oleh beberapa regulator internasional, seperti FSA, FSC Belize, dan FSC Mauritius.

Sejak 2009, XM telah menerima ratusan penghargaan. Lebih dari 150 juta klien dari lebih dari 190 negara telah mempercayakan aktivitas trading mereka kepada XM, yang mencerminkan skala global dan kredibilitasnya.

