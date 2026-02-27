Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Rekomendasi Menu Buka Puasa untuk Penderita Diabetes

Jumat, 27 Februari 2026 – 06:48 WIB
5 Rekomendasi Menu Buka Puasa untuk Penderita Diabetes - JPNN.COM
Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - MENJALANKAN ibadah puasa wajib dilakukan umat muslim. Bagi penderita diabetes, mereka harus hati-hati memilih menu buka puasa.

Hal ini karena banyak menu buka puasa yang mengandung gula, seperti kolak, berbagai jenis es, kue, dan lainnya.

Kendati demikian, tak perlu khawatir, pasalnya masih banyak camilan sehat yang rendah gula.

Baca Juga:

Makanan tersebut menjadi sesuatu yang justru bisa meningkatkan kesehatan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang ideal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Apel

Apel adalah sumber serat makanan yang kaya. Serat ini membuat kamu merasa kenyang lebih lama dan jika dikonsumsi sebelum makan, itu bisa membantu mengontrol asupan kalori.

Baca Juga:

Namun ingat, apel mengandung karbohidrat yang harus diperhatikan.

Untuk mengimbanginya, tambahkan satu sendok selai kacang bisa untuk memasukkan sedikit protein, yang secara bersama-sama menjaga kadar gula darah tetap terkendali.

Ada beberapa jenis menu buka puasa yang aman dikonsumsi penderita diabetes dan salah satunya ialah tentu saja buah apel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menu Buka Puasa  penderita diabetes  SELAI KACANG  apel 
BERITA MENU BUKA PUASA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp