Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Rempah Ini Bantu Proses Penurunan Berat Badan Anda Makin Mudah

Selasa, 12 Agustus 2025 – 02:22 WIB
5 Rempah Ini Bantu Proses Penurunan Berat Badan Anda Makin Mudah - JPNN.COM
Ilustrasi kunyit. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TIDAK ada kata mudah ketika Anda sedang melakukan program penurunan berat badan.

Merasa lelah, frustrasi, atau bahkan tidak yakin harus mulai dari mana ketika Anda ingin sekali menurunkan berat badan adalah hal yang wajar.

Terkadang, tempat terbaik untuk mulai membuat perubahan adalah di dapur Anda.

Baca Juga:

Memperkenalkan lebih banyak herba dan rempah ke dalam makanan sehari-hari Anda adalah cara yang sederhana dan alami untuk mendukung tubuh dan tujuan kesehatan kamu.

Rempah ini tidak menjanjikan keajaiban instan, dan tidak bisa menggantikan diet seimbang atau olahraga teratur.

Namun, rempah ini bisa mendukung tubuh Anda dengan lembut dan membuat kebiasaan sehat kamu lebih efektif.

Baca Juga:

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Pulse.ng.

1. Fenugreek

Biji fenugreek sering digunakan dalam masakan untuk menambahkan rasa hangat dan gurih pada hidangan.

Ada beberapa jenis rempah yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan berat badan semakin mudah dan salah satunya adalah oregano.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Berat Badan  rempah  oregano  fenugreek 
BERITA BERAT BADAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp