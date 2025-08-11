5 Rempah yang Bikin Tubuh Tetap Hangat Saat Musim Hujan

Senin, 11 Agustus 2025 – 06:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM hujan bisa membuat daya tahan tubuh Anda menurun. Daya tahan tubuh yang menurun bisa membuat Anda rentan terserang penyakit.

Anda tentu tidak ingin hal ini terjadi, bukan? Namun, jangan khawatir.

Anda bisa mengandalkan rempah-rempah khas Indonesia untuk membantu menghangatkan badan.

Baca Juga: 5 Teh Rempah untuk Hancurkan Lemak Perut

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kayu Manis

Rempah ini biasanya dibuat campuran kue atau minuman karena aromanya yang khas.

Namun, ternyata kayu manis mampu menghangatkan tubuh dan memperlancar peredaran darah.

Anda bisa mencampur kopi dan teh dengan kayu manis. Selain menambah aroma dan rasa, campuran itu efektif menghangatkan badan secara instan.

2. Serai