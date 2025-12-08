Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Rempah yang Tidak Baik untuk Usus

Senin, 08 Desember 2025 – 02:24 WIB
5 Rempah yang Tidak Baik untuk Usus - JPNN.COM
Lada hitam. Foto: Naturset

jpnn.com, JAKARTA - REMPAH-rempah tidak hanya digunakan sebagai bahan masakan, tetapi juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Anda mungkin pernah mendengar bahwa mengonsumsi rempah tertentu saat perut kosong bisa membantu menurunkan berat badan.

Sekarang, tidak diragukan lagi bahwa beberapa rempah-rempah bisa meningkatkan metabolisme Anda, yang membantu penurunan berat badan.

Baca Juga:

Namun, ada rempah-rempah yang tidak boleh dikonsumsi saat perut kosong karena bisa membahayakan lapisan usus.

Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa meskipun rempah-rempah membantu Anda menurunkan berat badan, bukan berarti kamu harus mengonsumsinya secara berlebihan.

Masalahnya adalah jika Anda mengonsumsi rempah-rempah dalam jumlah banyak saat perut kosong, itu hanya akan menyebabkan usus Anda menjadi asam.

Baca Juga:

Ini akan menyebabkan ketidaknyamanan dalam bentuk gas dan mulas.

Jika dilakukan dalam jangka waktu tertentu, itu akan menyebabkan kerusakan pada lapisan usus selain memengaruhi ginjal.

Ada beberapa jenis rempah yang berbahaya bagi kesehatan usus jika dikonsumsi saat perut kosong dan salah satunya adalah fenugreek..

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rempah  usus  paprika  fenugreek 
BERITA REMPAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp