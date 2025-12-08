5 Rempah yang Tidak Baik untuk Usus

jpnn.com, JAKARTA - REMPAH-rempah tidak hanya digunakan sebagai bahan masakan, tetapi juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Anda mungkin pernah mendengar bahwa mengonsumsi rempah tertentu saat perut kosong bisa membantu menurunkan berat badan.

Sekarang, tidak diragukan lagi bahwa beberapa rempah-rempah bisa meningkatkan metabolisme Anda, yang membantu penurunan berat badan.

Namun, ada rempah-rempah yang tidak boleh dikonsumsi saat perut kosong karena bisa membahayakan lapisan usus.

Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa meskipun rempah-rempah membantu Anda menurunkan berat badan, bukan berarti kamu harus mengonsumsinya secara berlebihan.

Masalahnya adalah jika Anda mengonsumsi rempah-rempah dalam jumlah banyak saat perut kosong, itu hanya akan menyebabkan usus Anda menjadi asam.

Ini akan menyebabkan ketidaknyamanan dalam bentuk gas dan mulas.

Jika dilakukan dalam jangka waktu tertentu, itu akan menyebabkan kerusakan pada lapisan usus selain memengaruhi ginjal.