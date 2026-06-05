5 Rutinitas Bantu Jaga Kulit dan Rambut Tetap Tampil Segar

jpnn.com, JAKARTA - Cuaca belakangan ini terasa makin sulit ditebak. Pagi hari matahari bersinar terik, tetapi beberapa jam kemudian hujan turun tanpa peringatan.

Kondisi tersebut bukan hanya memengaruhi kesehatan tubuh, tetapi juga berdampak pada kesehatan kulit dan rambut.

Paparan sinar UV yang tinggi, perubahan suhu mendadak, hingga kelembapan udara yang fluktuatif dapat memicu berbagai masalah, mulai dari kulit kering dan kemerahan hingga rambut yang mudah lepek serta rapuh.

Rutinitas perawatan yang praktis dan tepat dinilai makin penting untuk membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut sepanjang hari.

Co-founder & CMO Social Bella, Chrisanti Indiana, mengatakan perlindungan kulit dan rambut kini menjadi kebutuhan esensial.

Menurut dia, konsumen membutuhkan produk yang mampu memberikan perlindungan maksimal dari paparan sinar matahari, sekaligus tetap nyaman digunakan di tengah mobilitas tinggi.

Berikut lima rutinitas sederhana yang bisa membantu tetap tampil segar dan on-point: