5 Sayuran yang Ramah untuk Ginjal

Kamis, 09 Oktober 2025 – 08:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - GINJAL merupakan salah satu organ penting tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Ginjal berfungsi untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Untuk itu sangat penting untuk menjaga kesehatan ginja.

Salah satunya dengan konsumsi makanan hijau atau sayuran.

Konsumsi sayuran terbukti efektif untuk membersihkan, memurnikan, melindungi dan meningkatkan kinerja ginjal Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kubis

Kubis bebas dari potasium yang bermanfaat untuk hati dan ginjal Anda.

Baca Juga: 7 Sayuran Ini Ampuh Menurunkan Kolesterol Tinggi

Sayuran cruciferous ini kaya akan phytochemical yang membantu melawan radikal bebas yang menyebabkan penyakit kronis seperti kanker.

Kubis juga mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin B6, K dan C dan asam folat.