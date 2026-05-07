JPNN.com - Pendidikan

5 Siswa Angkatan Pertama SMA Unggulan Rushd Raih Beasiswa Garuda

Kamis, 07 Mei 2026 – 15:52 WIB
Lima siswa angkatan pertama SMA Unggulan Rushd raih Beasiswa Garuda ke kampus dunia.

jpnn.com, SURAKARTA - SMA Unggulan Rushd mencatat prestasi melalui keberhasilan lima siswa angkatan pertamanya meraih Beasiswa Garuda dari Pemerintah Indonesia.

Program beasiswa tersebut ditujukan untuk mengirim putra-putri terbaik bangsa melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai universitas luar negeri.

Capaian ini menjadi tonggak penting bagi SMA Unggulan Rushd yang baru berdiri selama tiga tahun.

Lima siswa penerima Beasiswa Garuda tersebut, yakni Karunia Excelsia, El Kayla Banani, Najmakayla Shafaa Ditia Raharjo, Andi Fayyaz Rizq, dan Faiz Raihan Rasyad.

Mereka juga telah menerima surat penerimaan dari sejumlah perguruan tinggi dunia, di antaranya University of Toronto, University of Queensland, Wageningen University & Research, UNSW Sydney, hingga Hong Kong University of Science and Technology.

Beasiswa Garuda dikenal sebagai salah satu program beasiswa kompetitif yang diberikan kepada siswa dengan prestasi akademik, kepemimpinan, dan karakter yang kuat.

Pihak sekolah menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti penerapan pendidikan holistik berbasis nilai yang telah dijalankan sejak awal berdiri.

Selain menekankan keunggulan akademik, SMA Unggulan Rushd juga mengintegrasikan pembentukan karakter dan kepemimpinan dalam proses pembelajaran.

