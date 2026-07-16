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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Suplemen Pembentuk Otot yang Aman Anda Konsumsi

Kamis, 16 Juli 2026 – 08:15 WIB
5 Suplemen Pembentuk Otot yang Aman Anda Konsumsi - JPNN.COM
Ilustrasi suplemen. Foto: quasersrl

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI otot yang kekar bisa meningkatkan penampilan pria.

Salah satu hal yang bisa Anda lakukan untuk membentuk otot ialah dengan latihan.

Namun, jika kamu tidak melihat perubahan apa pun setelah latihan terus-menerus, Anda mungkin memerlukan suplemen pembentuk otot.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. L-Men Gain Mass

L-Men Gain Mass adalah suplemen penambah berat badan yang efektif untuk meningkatkan massa otot hingga 1 kilogram dalam seminggu (telah teruji secara klinis).

Selain itu, suplemen rendah lemak dan bebas gula ini juga mengandung BCAA dan L-Glutamine yang berfungsi menaikkan daya tahan otot agar tidak diurai setelah berolahraga dan meningkatkan produksi hormon pertumbuhan.

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2. Optimum Nutrition Serious Mass

Formula penambah berat badan yang dirancang khusus bagi atlet yang ingin mendapatkan penampilan fisik yang lebih serius, membantu membentuk otot, dan penambahan berat badan.

Dalam setiap penyajiannya terkandung 1250 kalori yang berasal dari karbohidrat kompleks, Whey Protein, Casein, Egg albumen, Creatine Monohydrate, dan Glutamine.

Ada beberapa jenis suplemen pembentuk otot yang aman Anda konsumsi dan salah satunya ialah tentu saja L-Men Gain Mass.

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TAGS   suplemen  pembentuk otot  Optimum Nutrition Serious Mass  Evolene Evomass 
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