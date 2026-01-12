Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

5 Tahun di Indonesia, SnackVideo Perkuat Komunitas Kreator dan Program Sosial

Senin, 12 Januari 2026 – 20:31 WIB
5 Tahun di Indonesia, SnackVideo Perkuat Komunitas Kreator dan Program Sosial - JPNN.COM
SnackVideo menandai lima tahun kiprahnya dengan memperkuat komunitas kreator dan menghadirkan program sosial di desa. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - SnackVideo menandai lima tahun perjalanannya di Indonesia dengan memperkuat posisinya sebagai ruang digital bagi pengguna dan kreator untuk mengekspresikan kehidupan sehari-hari.

Sejak hadir pada 2020, platform ini tumbuh secara organik dan berkembang menjadi medium yang inklusif bagi masyarakat untuk memperoleh visibilitas melalui konten autentik.

Pada fase awal pertumbuhannya, berbagai momen sederhana menjadi identitas utama SnackVideo. Pengguna di berbagai daerah membagikan aktivitas keluarga, pekerjaan, hingga kehidupan desa apa adanya tanpa polesan.

Pendekatan ini menarik banyak kreator baru yang melihat SnackVideo sebagai ruang yang memberi kebebasan berekspresi dan menjangkau audiens yang lebih luas.

Seiring meningkatnya jumlah pengguna, SnackVideo mulai membangun ekosistem kreator yang kuat melalui program workshop, pertemuan komunitas, dan acara live berskala besar.

Konten tematik seperti program Ramadan, drama pendek, dan micro-variety show turut memperkuat interaksi antara kreator dan audiens, menjadikan platform ini lebih dari sekadar layanan hiburan.

Direktur Operasional SnackVideo Indonesia, Yugo Prabowo, menyampaikan bahwa kekuatan platform terletak pada cerita autentik yang lahir dari kehidupan sehari-hari.

“SnackVideo hadir bukan hanya sebagai platform hiburan, tetapi sebagai ruang yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk saling terhubung, membangun komunitas, dan tumbuh bersama secara autentik,” ujar Yugo, dalam keterangannya, Senin (12/1).

SnackVideo menandai lima tahun kiprahnya dengan memperkuat komunitas kreator dan menghadirkan program sosial di desa.

