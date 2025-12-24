Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

5 Tahun Young Health Programme, AstraZeneca Perkuat Peran Anak Muda Dalam Pencegahan PTM

Rabu, 24 Desember 2025 – 10:21 WIB
5 Tahun Young Health Programme, AstraZeneca Perkuat Peran Anak Muda Dalam Pencegahan PTM - JPNN.COM
Melalui Young Health Programme (YHP), AstraZeneca mendorong generasi muda untuk berperan aktif dalam pencegahan penyakit tidak menular (PTM). Foto dok AstraZeneca

jpnn.com, JAKARTA - AstraZeneca menandai lima tahun pelaksanaan Young Health Programme (YHP) di Indonesia sebagai bentuk komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendorong kesetaraan dan inklusivitas generasi muda Indonesia di bidang kesehatan.

Didukung oleh Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) dan Yayasan Lentera Anak, program ini berfokus pada upaya pencegahan penyakit melalui edukasi dan pemberdayaan generasi muda usia 10–24 tahun agar mampu mengambil keputusan kesehatan yang lebih tepat dan terinformasi, sekaligus menjadi penggerak advokasi kesehatan.

Melalui Young Health Programme (YHP), AstraZeneca mendorong generasi muda untuk berperan aktif dalam pencegahan penyakit tidak menular (PTM) seperti kanker, diabetes, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan, sekaligus meningkatkan kesadaran akan dampak kesehatan dari perubahan iklim.

Baca Juga:

Program ini membekali kaum muda dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola kesehatan secara proaktif serta menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesehatan bersama.

“Young Health Programme (YHP) merupakan inisiatif holistik AstraZeneca yang menggabungkan pendekatan komunitas, riset, advokasi, serta pengembangan kepemimpinan generasi muda. Melalui YHP, kami membekali anak muda Indonesia dengan pengetahuan, ruang partisipasi, dan kepercayaan diri agar mampu berperan aktif dalam menjaga dan memperjuangkan kesehatan mereka,” ujar Esra Erkomay, Presiden Direktur AstraZeneca Indonesia.

“Pilar-pilar YHP selaras dengan komitmen keberlanjutan AstraZeneca dalam mendorong kesetaraan kesehatan, memperkuat ketahanan sistem kesehatan, serta mendukung aksi iklim yang digerakkan oleh generasi muda. Kami percaya upaya ini berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih sehat sekaligus mendukung terwujudnya visi Generasi Emas Indonesia 2045,” tambahnya.

Baca Juga:

Menumbuhkan Kesadaran Kesehatan Melalui Literasi dan Partisipasi Aktif Sebagai kelompok yang mencakup sekitar seperempat populasi Indonesia, generasi muda usia 10–24 tahun memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa.

Namun, meski kerap dianggap sehat, kelompok ini masih sering kurang mendapat perhatian dalam agenda kesehatan, baik dari sisi akses informasi yang relevan maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Young Health Programme (YHP) merupakan inisiatif holistik AstraZeneca yang menggabungkan pendekatan komunitas, riset, advokasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AstraZeneca  AstraZeneca Indonesia  generasi muda  penyakit tidak menular 
BERITA ASTRAZENECA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp