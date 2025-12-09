5 Teh yang Ampuh Menurunkan Tekanan Darah Tinggi

Selasa, 09 Desember 2025 – 09:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Tekanan Darah tinggi jika tidak segera diatasi, maka bisa menimbulkan beberapa penyakit yang cukup berbahaya, seperti penyakit jantung.

Salah satu cara mudah menurunkan tekanan darah tinggi dengan mengonsumsi teh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh hijau

Menurut Universitas Oxford, konsumsi 5-6 cangkir teh hijau setiap hari bisa menurunkan tekanan darah sistolik, kolesterol total, dan kolesterol LDL.

2. Teh kembang sepatu

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minum teh herbal bebas kafein dan kaya antioksidan bisa membantu menurunkan tingkat tekanan darah sistolik jika dibandingkan dengan plasebo.

3. Teh oolong

Beberapa penelitian pada masyaratat Tiongkok menunjukkan bahwa minum 1 sampai 2 cangkir teh olong setiap hari bisa mencegah tekanan darah tinggi.

4. Teh hitam

Studi menunjukkan bahwa dengan setiap cangkir teh hitam yang diminum setiap hari bisa menurunkan tekanan darah dan risiko kejadian kardiovaskular yang besar.