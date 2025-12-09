Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Teh yang Ampuh Menurunkan Tekanan Darah Tinggi

Selasa, 09 Desember 2025 – 09:01 WIB
5 Teh yang Ampuh Menurunkan Tekanan Darah Tinggi - JPNN.COM
Ilustrasi teh kembang sepatu. Foto: Laman Prevention

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Tekanan Darah tinggi jika tidak segera diatasi, maka bisa menimbulkan beberapa penyakit yang cukup berbahaya, seperti penyakit jantung.

Salah satu cara mudah menurunkan tekanan darah tinggi dengan mengonsumsi teh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh hijau

Menurut Universitas Oxford, konsumsi 5-6 cangkir teh hijau setiap hari bisa menurunkan tekanan darah sistolik, kolesterol total, dan kolesterol LDL.

2. Teh kembang sepatu

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minum teh herbal bebas kafein dan kaya antioksidan bisa membantu menurunkan tingkat tekanan darah sistolik jika dibandingkan dengan plasebo.

Baca Juga:

3. Teh oolong

Beberapa penelitian pada masyaratat Tiongkok menunjukkan bahwa minum 1 sampai 2 cangkir teh olong setiap hari bisa mencegah tekanan darah tinggi.

4. Teh hitam

Studi menunjukkan bahwa dengan setiap cangkir teh hitam yang diminum setiap hari bisa menurunkan tekanan darah dan risiko kejadian kardiovaskular yang besar.

Ada beberapa jenis teh yang bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan salah satunya ialah tentu saja teh hijau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Teh  tekanan darah tinggi  Teh Hijau  teh oolong 
BERITA TEH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp