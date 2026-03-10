Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Hobi

5 Tips Memilih Buku Bacaan yang Tepat untuk Mahasiswa dan Dosen, Nomor 3 Utamakan ya!

Selasa, 10 Maret 2026 – 19:16 WIB
5 Tips Memilih Buku Bacaan yang Tepat untuk Mahasiswa dan Dosen, Nomor 3 Utamakan ya! - JPNN.COM
Deepublish Store merupakan salah satu toko buku online di Indonesia yang menyediakan berbagai koleksi buku pendidikan, terutama buku referensi untuk mahasiswa, dosen, dan kalangan akademisi. Foto: Dokumentasi Deepublish Store

jpnn.com, JAKARTA - Bagi penulis pemula, membaca bukan sekadar hobi, tetapi juga bagian penting dari proses belajar menulis.

Melalui kegiatan membaca, seseorang bisa memperkaya kosakata, memahami berbagai gaya penulisan hingga mempelajari cara penulis lain menyusun ide dalam sebuah karya.

Saat ini, menemukan buku bacaan juga semakin mudah, karena banyak toko buku murah online yang menyediakan berbagai pilihan judul dengan harga terjangkau.

Hal ini tentu memudahkan penulis pemula untuk mendapatkan referensi bacaan tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu besar.

Dilansir dari Deepublish Store, berikut beberapa tips sederhana yang bisa membantu penulis pemula menentukan buku bacaan yang tepat:

1. Pilih Jenis dan Tema Buku yang Sesuai Minat

Langkah pertama yang penting adalah menentukan jenis dan tema buku yang benar-benar menarik.

Dunia literasi memiliki banyak pilihan, mulai dari novel, kumpulan puisi, biografi, buku pengembangan diri, hingga buku sejarah.

Berikut 5 tips memilih buku bacaan untuk mahasiswa, dosen, dan penulis pemula, silakan disimak baik-baik ya

