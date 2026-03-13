5 Tips Puasa Aman untuk Penderita Penyakit Mag

Jumat, 13 Maret 2026 – 05:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MAG merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Salah satu tantangan penderita penyakit mag ialah menjalankan ibadah puasa.

Penyakit mag merupakan penyakit yang mengganggu pencernaan.

Baca Juga: 3 Menu Buka Puasa yang Aman Dikonsumsi Penderita Mag

Sementara berpuasa harus menahan makan dan minum sehari penuh.

Namun tenang saja, sejumlah penelitian menyebut mag tidak akan menganggu puasa, jika melakukan sejumlah hal berikut ini.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga: 3 Manfaat Puasa untuk Pekerja Kantoran

1. Makan sahur

Dilansir dari berbagai sumber, bahwa mag saat puasa bisa dicegah, salah satunya adalah dengan makan sahur.

Biasanya mag bisa kambuh saat 10 pagi hingga jam 12 siang.