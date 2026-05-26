5 Unit Usaha APP Group Raih TOP CSR Awards 2026 Berkat Kontribusi Sosial & Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Lima unit usaha APP Group meraih penghargaan dalam ajang TOP CSR Awards 2026 besutan Majalah TopBusiness. Penghargaan itu menjadi pengingat bahwa keberlanjutan bisnis perlu berjalan beriringan dengan kontribusi sosial, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Dalam penghargaan tahun ini, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk meraih TOP CSR Awards 2026 # Star 5. Sementara itu, empat unit usaha lainnya meraih TOP CSR Awards 2026 # Star 4, yaitu PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Tangerang Mill, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang Mill, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang, dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry.

Predikat Star 5 menunjukkan sistem, kebijakan, dan pelaksanaan CSR perusahaan berada pada level ekselen. Star 4 menunjukkan implementasi CSR berada pada level sangat baik dan telah mendukung strategi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Direktur APP Group Suhendra Wiriadinata mengatakan CSR merupakan bagian dari cara perusahaan membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.

Penghargaan ini merupakan dorongan untuk terus memperbaiki tata kelola, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap inisiatif sosial maupun lingkungan dapat memberi manfaat yang lebih nyata dan berkelanjutan.

"Kami juga terus menyelaraskan program-program itu dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Suhendra Wiriadinata dalam keterangannya, Selasa (26/5).

Dia menjelaskan berbagai inisiatif yang dijalankan unit usaha APP Group mencerminkan pendekatan CSR yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. Tjiwi Kimia, misalnya, terus memperkuat program yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, keterlibatan pelaku lokal dalam rantai pasok, serta pengelolaan sumber daya berbasis ekonomi sirkular.

Di wilayah perkotaan, Indah Kiat Tangerang mengembangkan program CSR yang menekankan pemberdayaan komunitas, penguatan kapasitas masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta dukungan terhadap inisiatif Kampung Iklim.