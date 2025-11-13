5 Vitamin yang Baik untuk Kulit

Kamis, 13 November 2025 – 03:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK wanita melakukan berbagai cara untuk menjaga kesehatan kulit mereka.

Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan kulit adalah dengan mengonsumsi vitamin.

Vitamin adalah mikronutrien penting untuk kesehatan kulit Anda, karena bisa membantu mengurangi bintik hitam, kemerahan, kerutan, bercak kasar, dan kekeringan.

Selain itu, nutrisi ini sangat penting untuk kesehatan dan fungsi tubuh, dan segala jenis kekurangan bisa menyebabkan efek buruk pada kulit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Vitamin A

Vitamin A bisa ditemukan pada makanan seperti wortel, ubi, bayam, telur, dan ikan, serta membantu mengurangi jerawat.

Nutrisi ini bekerja dengan cara mengikat reseptor di sel kulit, memperkuat fungsi perlindungan epidermis dan kolagen terhadap degradasi.

Oleh karena itu, merangsang pergantian sel kulit yang membantu mengurangi kerutan, jerawat dan membuat kulit lebih cerah.