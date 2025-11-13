Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Vitamin yang Baik untuk Kulit

Kamis, 13 November 2025 – 03:01 WIB
5 Vitamin yang Baik untuk Kulit - JPNN.COM
Berbagai jenis vitamin. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK wanita melakukan berbagai cara untuk menjaga kesehatan kulit mereka.

Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan kulit adalah dengan mengonsumsi vitamin.

Vitamin adalah mikronutrien penting untuk kesehatan kulit Anda, karena bisa membantu mengurangi bintik hitam, kemerahan, kerutan, bercak kasar, dan kekeringan.

Baca Juga:

Selain itu, nutrisi ini sangat penting untuk kesehatan dan fungsi tubuh, dan segala jenis kekurangan bisa menyebabkan efek buruk pada kulit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Vitamin A

Vitamin A bisa ditemukan pada makanan seperti wortel, ubi, bayam, telur, dan ikan, serta membantu mengurangi jerawat.

Baca Juga:

Nutrisi ini bekerja dengan cara mengikat reseptor di sel kulit, memperkuat fungsi perlindungan epidermis dan kolagen terhadap degradasi.

Oleh karena itu, merangsang pergantian sel kulit yang membantu mengurangi kerutan, jerawat dan membuat kulit lebih cerah.

Ada beberapa vitamin untuk kulit yang bisa Anda konsumsi tanpa menimbulkan efek samping dan salah satunya adalah tentu saja vitamin K.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vitamin  Kulit  Vitamin A  vitamin E 
BERITA VITAMIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp