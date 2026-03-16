JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

50 Anak Yatim Diajak Bermain dan Ngabuburit di The Park Pejaten

Senin, 16 Maret 2026 – 20:36 WIB
Sebanyak 50 anak yatim diajak berwisata dan bermain di The Park Pejaten lewat program Berbagi Berkah Ramadan.

jpnn.com, JAKARTA - Kegiatan sosial mewarnai bulan suci Ramadan. Pusat perbelanjaan The Park Pejaten mengajak 50 anak yatim piatu dari BPS Yatim Al Fajri berwisata ke mal dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk “Berbagi Berkah Ramadan”.

Direktur Mall The Park Pejaten, Teges Prita Soraya, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian perusahaan dalam menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

“Kami bangga dapat berbagi kebahagiaan dengan 50 anak yatim piatu agar mereka dapat berkunjung dan menikmati fasilitas di pusat perbelanjaan ini,” ujar Teges dalam keterangannya, Senin (16/3).

Selama kegiatan berlangsung, anak-anak diajak mengikuti berbagai aktivitas ngabuburit dan bermain di sejumlah wahana hiburan yang tersedia di dalam mal.

Mereka diberi kesempatan selama dua jam untuk menjajal berbagai area permainan, mulai dari playground Kiddie Crabs hingga wahana petualangan Dino Park.

Kegiatan tersebut disambut antusias para peserta. Anak-anak tampak menikmati berbagai fasilitas hiburan yang tersedia di pusat perbelanjaan yang berlokasi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan itu.

Sebagai pusat gaya hidup modern, The Park Pejaten memiliki bangunan lima lantai dengan berbagai fasilitas hiburan, kuliner, serta area rekreasi keluarga yang dapat diakses masyarakat.

Melalui program ini, pengelola mal berharap kegiatan berbagi di bulan Ramadan dapat mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar sekaligus mendorong lebih banyak pihak untuk menghadirkan kegiatan sosial serupa. (jlo/jpnn)

Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

TAGS   anak yatim  Ngabuburit  The Park Pejaten  Ramadan 
