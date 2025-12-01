50 Chef Cilik Berkompetisi di Grand Final Weyoco Junior Chef Indonesia Season 5

jpnn.com, JAKARTA - San Remo menggelar Grand Final Weyoco Junior Chef Indonesia Season 5 di La Piazza Gandaria City, pada Sabtu (22/11).

Acara ini mempertemukan 50 finalis terbaik dari berbagai kota untuk berkompetisi menciptakan kreasi pasta di hadapan juri profesional.

Acara ini juga menjadi puncak dari rangkaian audisi di 6 kota besar Indonesia, serta audisi online yang diikuti lebih dari 600 peserta anak usia 10-15 tahun.

Grand Final tahun ini tidak hanya mengasah kemampuan memasak anak, tetapi juga menghadirkan rangkaian program edukatif termasuk talkshow "Pentingnya Gizi Anak & Pasta sebagai Makanan Seimbang" bersama nutritionist dan mom community leader, cooking demonstration oleh Chef Vindex Tengker dari Asosiasi Chef Profesional.

Serta berbagai aktivitas keluarga yang dirancang untuk memperkuat bonding orang tua dan anak melalui kegiatan memasak.

Para finalis berkompetisi membuat kreasi pasta yang dinilai langsung oleh empat juri profesional yaitu Chef Vindex Tengker (Vice President Asosiasi Chef Profesional), Bukhori (MasterChef Indonesia Season 5), Cynthia dan Machel (MasterChef Indonesia Season 9).

Kriteria penilaian tidak hanya mencakup aspek teknis seperti kreativitas, rasa, dan presentasi, tetapi juga kemampuan storytelling, di mana peserta menjelaskan filosofi dan pemahaman nutrisi di balik hidangan yang mereka buat.

“Antusiasme anak-anak ini mengingatkan kami bahwa dapur bisa menjadi ruang kelas paling menyenangkan,” ujar Bruno Scheidt, Export Manager San Remo.