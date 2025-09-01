Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

50 Ribu Unit Hyundai Tucson Ditarik dari Peredaran, Ternyata Ini Biang Keroknya

Senin, 29 Desember 2025 – 00:13 WIB
Hyundai dilaporkan telah melakukan penarikan kembali atau recall terhadap model Tucson. Foto: dok HMID

jpnn.com - Hyundai dilaporkan telah melakukan penarikan kembali atau recall terhadap model Tucson.

Sebanyak lebih dari 51.000 unit Tucson buatan tahun 2022-2024 direcall karena mengalami masalah pada pemasangan kabel aksesori derek trailer yang dinilai tidak sesuai. 

Menurut The Drive Jumat (26/12), penarikan itu dilakukan untuk mengatasi potensi risiko kebakaran.

Hyundai mrngatakan kabel harness Mobis yang digunakan dengan pengait derek trailer mungkin rentan terhadap masuknya air.

"Aksesori opsional rangkaian kabel trailer OEM, yang dirancang untuk aplikasi penarik pada kendaraan tertentu, mungkin telah dipasang di lokasi kendaraan yang rentan terhadap masuknya air," demikian isi pemberitahuan Hyundai.

Dia menambahkan kalau air sampai masuk ke dalam modul elektronik harness, korsleting dapat terjadi pada koneksi internal dan menyebabkan lampu trailer tidak berfungsi.

Hyundai menyampaikan masuknya air ke dalam modul kontrol rangkaian kabel dapat mengakibatkan lampu trailer atau lampu rem kendaraan tidak berfungsi.

"Dalam kasus yang jarang terjadi, korsleting listrik di dalam modul dapat terjadi, yang dapat menyebabkan panas berlebih, peleburan, atau, dalam kasus terisolasi, kebakaran," kata perusahaan.

Hyundai dilaporkan telah melakukan penarikan kembali atau recall terhadap model Tucson.

