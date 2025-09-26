Close Banner Apps JPNN.com
50 Rumah dan 2 Tempat Ibadah Rusak Dampak Gempa Banyuwangi-Situbondo

Jumat, 26 September 2025 – 00:11 WIB
Petugas BPBD Kabupaten Situbondo mengecek puing bangunan rumah rusak karena guncangan gempa bumi magnitudo 5,7 di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Kamis (25/9/2025). ANTARA/HO-BPBD Situbondo

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 50 rumah dan dua tempat ibadah mengalami kerusakan akibat gempa bumi magnitudo 5,7 yang mengguncang Banyuwangi dan Situbondo, Jawa Timur pada Kamis (25/9) sore.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hasil kaji cepat sementara menunjukkan di Banyuwangi terdapat satu rumah dan satu tempat ibadah rusak ringan, sedangkan di Situbondo 21 rumah rusak berat, 11 rusak sedang, 16 rusak ringan, dan satu masjid mengalami kerusakan bagian atap.

"Pendataan lapangan masih berlangsung dan akan terus diperbarui," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Kamis malam.

Hingga pukul 21.20 WIB, BNPB memastikan belum ada laporan korban jiwa akibat gempa itu.

Dia menjelaskan episentrum gempa terletak di laut, 46 kilometer timur laut Banyuwangi dan 54 kilometer tenggara Situbondo, di kedalaman 12 kilometer.

BNPB mengonfirmasi laporan dari tim petugas di lapangan yang menyatakan getaran gempa dirasakan kuat selama 2–3 detik di Banyuwangi dan Situbondo, membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah.

BNPB juga mencatat setidaknya terjadi 10 gempa susulan hingga pukul 18.58 WIB dengan magnitudo 3,3 sebagai terbesar.

Meski demikian, kata dia, guncangan gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.

TAGS   gempa  Banyuwangi  Situbondo  BNPB 
