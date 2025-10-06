50 Tahun Berkarier, Harvey Malaihollo Gelar Konser I’m Still Here

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi legendaris Harvey Malaihollo segera menggelar konser tunggal bertajuk I’m Still Here Concert di Ciputra Artprenuer Theatre, Jakarta Selatan pada 17 Oktober 2025.

Konser tersebut merupakan bagian dari perayaan 50 tahun perjalanan karier Harvey Malaihollo di kancah musik Indonesia.

"50 tahun berkarier bukan waktu yang mudah, tanpa dukungan semua, saya tidak bisa sampai di sini," kata Harvey Malaihollo di Plaza Indonesia, Jakarta pada Senin (6/10).

Pria berusia 63 tahun itu membuktikan perjalanan bernyanyi telah ditapaki hingga genap setengah abad pada tahun ini.

Sebuah konser tunggal disiapkan Harvey Malaihollo untuk para pencinta, penggemar yang selama ini mendukung karier dan menikmati tembang-tembang indah yang keluar dari suaranya.

I’m Still Here Concert bakal menjadi momen indah merayakan perjalanan 50 tahun bermusik Harvey Malaihollo dalam satu konser musik berdurasi kurang lebih 2 jam.

Konser tersebut dipastikan menyuguhkan cinta, lirik-lirik lagu nan indah, ruang bernostalgia yang manis, serta passion maestro dalam berolah vokal.

Sebab, I'm Still Here merupakan pernyataan sederhana yang memiliki makna mendalam. Bukan sekadar jadi judul konser, tetapi menyiratkan Harvey Malaihollo tetap berdendang, menyajikan suara emas dalam beragam panggung melintasi waktu.