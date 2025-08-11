Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

50 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia-Peru Sepakati Serangkaian Kerja Sama

Senin, 11 Agustus 2025 – 20:00 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte saat keterangan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (11/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte menyepakati sejumlah kerja sama antarkedua negara.

Pertemuan bilateral dengan format digelar dalam working lunch bersama delegasi masing-masing negara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (11/8).

Prabowo menyampaikan apresiasi atas kehadiran Dina Boluarte dan delegasinya di Indonesia.

“Sekali lagi, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami dapat menerima Yang Mulia dalam kunjungan kenegaraan ini. Sekali lagi, terima kasih,” ujar Prabowo.

Kepala Negara menekankan bahwa pertemuan ini merupakan kali kedua bagi keduanya dalam setahun terakhir, setelah pertemuan di Lima, Peru, pada November 2024 lalu, serta pertemuan di sela-sela KTT APEC.

Momentum bersejarah itu menjadi landasan kuat untuk mempererat persahabatan kedua negara dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas di berbagai bidang strategis.

“Kunjungan ini punya arti yang khusus karena besok adalah 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru. Saya sangat yakin bahwa kerja sama kita bisa kita tingkatkan karena kita punya kepentingan yang sama,” jelasnya.

Sejumlah kerja sama yang dihasilkan salah satunya, yaitu Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IP-CEPA).

