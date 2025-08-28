50 Tahun Inti Trio Bhakti Jaya, Awal dari 'Sesuatu yang Lebih Besar'

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati 50 tahun kebersamaan grup Inti Trio Bhakti Jaya menggelar malam apresiasi bersama Bangunperkasa Adhitamasentra, Bangunsukses Niagatama Nusantara, dan Mitra Seribu Saudara di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, pada Rabu malam (27/8).

Direktur Utama Inti Trio Bhakti Jaya Richard Sugianto dalam pidatonya menyampaikan dengan semangat “Honouring 50 Years Together, Just the Beginning of Something Greater”, keluarga besar Inti Trio Bhakti Jaya menatap masa depan dengan optimisme, keyakinan, dan tekad untuk terus melangkah maju.

“Ulang tahun ke-50 ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Kami ingin terus tumbuh, berinovasi, dan berkontribusi lebih luas bagi bangsa,” ungkap Richard.

Dia mengatakan bahwa sejak awal berdiri pada 1975 sebagai salah satu distributor pertama Semen Tiga Roda, perjalanan panjang ini telah menorehkan banyak pencapaian.

Inti Trio Bhakti Jaya berkembang pesat dengan jaringan cabang di berbagai kota besar, disusul hadirnya Bangunperkasa Adhitamasentra sebagai produsen papan semen GRC Board pada 1994 yang menjadi pelopor papan semen inovatif di Indonesia.

Dia menuturkan perluasan distribusi terus berlanjut dengan lahirnya Bangunsukses Niagatama Nusantara pada 2000, membuka akses ke wilayah Sumatra dan Kalimantan.

"Jejak pertumbuhan kian kuat dengan pembangunan kantor pusat Graha GRC Board pada 2006, serta konsolidasi divisi bisnis yang kini menaungi lebih dari 50 gudang dan 500 armada distribusi," tutur Richard.

Dia melanjutkan memasuki era digital, lahirlah Mitra Seribu Saudara pada 2019 di Jakarta. MSS menyatukan pengalaman puluhan tahun ke dalam satu platform digital yang terintegrasi, menggandeng lebih dari 400 brand produk, 500 tenaga sales, dan mendukung lebih dari 1.500 pengiriman harian.