50 Tahun The Body Shop: Parfum Dewberry Hadir Kembali Hingga Penamanam Pohon

jpnn.com, JAKARTA - The Body Shop memasuki usia emas ke-50 tahun dengan mempertegas kembali komitmennya yang percaya Beauty is a Force for Good.

Head of Marketing & Digital The Body Shop Indonesia Nimas Chrisensia, mengatakan untuk menandai lima dekade perjalanan di industri kecantikan, The Body Shop Indonesia menghadirkan kembali Dewberry, fragrance ikonik era 90-an yang memiliki tempat spesial di hati pelanggan.

Hal ini bukan sekadar menjadikan nostalgia, tetapi simbol bagaimana The Body Shop menjembatani warisan masa lalu dengan semangat baru yang lebih relevan bagi generasi saat ini.

“Dewberry bukan hanya produk, tetapi bagian dari memori banyak pelanggan kami sejak tahun 90-an. Kami ingin menghadirkan kembali kedekatan emosional tersebut, sekaligus membawa energi baru bagi generasi sekarang,” ujar Nimas.

Mengusung tema global Empowered by Nature, perayaan 50 tahun ini juga menegaskan komitmen The Body Shop bahwa alam bukan hanya sumber inspirasi, tetapi juga sesuatu yang perlu dijaga, dipulihkan, dan dirayakan bersama.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui program Urban Biodiversity di Rumah Deret Tamansari (RDTS), Bandung, yang dijalankan bersama Yayasan Tunas Nusa dan Kelompok Tani Milenial RDTS, melalui:

Penanaman 50+ jenis tanaman dan pohon untuk pemulihan ruang hijau perkotaan.

Pelibatan lebih dari 50 anak muda dan perempuan untuk memperkuat peran komunitas dalam menjaga lingkungan.

Pengembangan ekosistem hijau melalui rooftop garden, taman vertikal dan hutan pangan mikro.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya kolektif dalam mengatasi penurunan keanekaragaman hayati di kawasan urban, sekaligus berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas udara di wilayah metropolitan Bandung.