5.000 Peserta Program Mudik Bersama Pertamina 2026 Berangkat Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memberangkatkan lebih dari 5.000 pemudik menuju 23 kota tujuan di Pulau Jawa pada program “Mudik Aman Berbagi Harapan”.

Adapun sebanyak 153 unit bus berangkat dari kawasan Taman Mini Indonesia Indah pintu 3, Jakarta, pada Minggu, 15 Maret 2026.

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan menyampaikan mudik bersama ini menjadi salah satu bentuk komitmen perusahan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Di sisi lian juga menghadirkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan bagi para peserta.

“Saya mengapresiasi seluruh Perwira Pertamina yang sudah bekerja keras menyelenggarakan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Mudik bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi perjalanan yang membawa hati untuk bertemu dengan keluarga di kampung masing-masing,” ujar Iriawan.

Dia menjelaskan program ini mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi nilai penting dalam budaya masyarakat Indonesia, khususnya saat momentum Lebaran.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Hadirkan Promo Double Points MyPertamina Hingga Akhir 2026

Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan bahwa tradisi mudik memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, Pertamina ingin turut hadir memberikan dukungan agar perjalanan pulang kampung dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.