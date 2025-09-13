Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5.173 Usulan PPPK Paruh Waktu Pemko Pekanbaru Disetujui Pemerintah Pusat  

Sabtu, 13 September 2025 – 10:30 WIB
5.173 Usulan PPPK Paruh Waktu Pemko Pekanbaru Disetujui Pemerintah Pusat   - JPNN.COM
Mendapat kabar itu, Agung mengaku sangat terharu karena ini salah satu prioritas yang ia perjuangkan ketika menjabat wali kota. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 5.173 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang diusulkan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, resmi disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Mendapat kabar itu, Agung mengaku sangat terharu karena ini salah satu prioritas yang ia perjuangkan ketika menjabat wali kota.

“Alhamdulillah, ada rasa haru dan juga senang ketika mendapat kabar 5.173 pegawai yang saya usulkan menjadi PPPK paruh waktu Pemko, diterima semua oleh Kemendagri,” ujar Agung Nugroho Sabtu (13/9).

Baca Juga:

Ia menyampaikan ucapan selamat kepada para pegawai honorer yang kini memperoleh status lebih jelas sebagai PPPK paruh waktu.

Agung menegaskan bahwa penempatan tenaga pengajar atau guru menjadi prioritas utama dalam usulan tersebut.

“Saya berharap ini menjadi kabar baik bagi bapak/ibu yang kemarin namanya sudah masuk dalam daftar usulan. Terutama penempatan tenaga pengajar/guru yang jumlahnya saya prioritaskan,” tambahnya.

Baca Juga:

Lebih jauh, Agung menegaskan bahwa perjuangan belum selesai.

Ke depan, baik PPPK penuh waktu maupun paruh waktu akan terus diperjuangkan agar bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mendapat kabar itu, Agung mengaku sangat terharu karena ini salah satu prioritas yang ia perjuangkan ketika menjabat wali kota.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  ASN  honorer 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp