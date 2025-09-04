Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

52 Tahun Bersama Konsumen, AQUA Tebar Hadiah Miliaran Rupiah, Tanpa Diundi

Kamis, 04 September 2025 – 20:20 WIB
52 Tahun Bersama Konsumen, AQUA Tebar Hadiah Miliaran Rupiah, Tanpa Diundi
AQUA menghadirkan program spesial bertajuk Minum AQUA Dapat Hadiah Miliaran tanpa diundi. Foto: dok AQUA

jpnn.com, JAKARTA - AQUA telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia selama lima dekade.

Corporate Communications Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin menyampaikan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat Indonesia sekaligus mengajak masyarakat bersama-sama menjaga hidrasi sehat, AQUA menghadirkan program spesial bertajuk “Minum AQUA Dapat Hadiah Miliaran”.

"Konsumen bisa mendapatkan berbagai hadiah langsung dengan menukarkan tutup botol berkode unik," kata Arif dikutip, Kamis (4/9).



Program itu, kata dia, berlangsung dari 1 Agustus hingga 31 Desember 2025, dengan total hadiah bernilai miliaran rupiah yang bisa didapatkan langsung tanpa diundi.

Arif menyebut program itu bukan hanya sebagai promosi semata, melainkan bentuk apresiasi terhadap kepercayaan konsumen yang telah memilih AQUA sebagai bagian dari keseharian mereka.

"Melalui program ini, kami ingin merayakan momen kebersamaan selama lebih dari 50 tahun ini dengan cara sederhana namun bermakna, di mana setiap botol AQUA menjadi simbol apresiasi dan kebersamaan," ujar dia.



Arif menyebut program ini bukan sekadar promosi, melainkan bentuk nyata cinta dan terima kasih kami kepada para konsumen. Melalui inisiatif ini, AQUA kembali menegaskan bahwa sebagai merek asli Indonesia.

"AQUA selalu hadir di setiap momen, dan kali ini dengan memberikan apresiasi nyata bagi masyarakat Indonesia,” ungkap Arif.

AQUA menghadirkan program spesial bertajuk Minum AQUA Dapat Hadiah Miliaran tanpa diundi

