5.200 Pelari Meriahkan Amartha 10X Run 2025 Sambil Gaungkan Semangat UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Amartha Financial (Amartha) menggelar Amartha 10X Run 2025 yang diikuti lebih dari 5.200 peserta lari di Plaza Barat, Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu (28/9/2025).

Perhelatan ini sukses mewarnai Jakarta dengan nuansa ungu yang membentang dari kawasan Gelora Bung Karno, SCBD, hingga Bundaran Hotel Indonesia.

Tahun ini, ajang kompetisi lari Amartha 10X Run hadir dengan tema #BeatYourBest, yang mengajak seluruh pelari untuk menantang diri melampaui batas pribadi dan menjadi versi terbaiknya.

Baca Juga: Amartha 10X Run 2025 Ajak Masyarakat Lampaui Batas Diri dengan Lari Half Marathon

Tema ini terinspirasi dari semangat para pengusaha UMKM binaan Amartha yang tersebar di 50.000 desa, yang terus berjuang menjadi versi terbaik untuk dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitar.

Amartha 10X Run 2025 mencatatkan antusiasme lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya dengan diversifikasi kategori perlombaan dari yang sebelumnya hanya 10K menjadi Kids Dash, 10K, dan Half Marathon.

“Amartha 10X Run menghadirkan pengalaman olahraga di mana pelari tidak hanya membawa pulang medali, tetapi juga cerita, inspirasi, dan energi positif dari komunitas. Kami ingin setiap peserta merasakan bahwa ajang ini bukan hanya tentang berlari, melainkan tentang menemukan semangat baru untuk terus #BeatYourBest. Acara ini juga merefleksikan identitas Amartha sebagai perusahaan yang mengedepankan inovasi, inklusi, dan pemberdayaan dalam setiap inisiatifnya,” kata Sheldon Chuan, SVP Marketing & Growth Amartha.

Baca Juga: Amartha Dukung Talenta Muda Pesepak Bola Wujudkan Impian

Amartha 10X Run menawarkan pengalaman unik bagi para pelari di Race Village yang berkonsep pasar perdesaan dengan beragam aktivitas.

Peserta dapat menikmati permainan tradisional, mencicip beragam produk UMKM binaan Amartha yang dihadirkan langsung dari desa, serta membawa pulang hasil bumi dan ratusan ikan cupang yang melambangkan ketangguhan dan keindahan dari UMKM Indonesia.