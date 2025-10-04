Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

526 Honorer di Kota Serang Menunggu Kepastian Status

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 08:20 WIB
526 Honorer di Kota Serang Menunggu Kepastian Status - JPNN.COM
Ilustrasi honorer. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - SERANG - Sebanyak 526 honorer kategori non-database di lingkungan Pemerintah Kota Serang, Banten, masih menunggu kepastian status pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu. 

Kepala Bidang Pengadaan Pegawai BKPSDM Kota Serang Hafiz Rahman mengatakan terkait status tersebut semuanya bergantung pada keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). 

"Diusulkan untuk PPPK paruh waktu, itu pun kalau disetujui sama Kementerian PANRB," katanya di Serang, Jumat (4/10). 

Baca Juga:

Dia mengatakan 526 honorer tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan merupakan usulan susulan.

Sebelumnya, Pemkot Serang telah lebih dahulu mengusulkan 3.911 honorer dalam program penataan pegawai non-ASN.

"Kami usulkan 526 honorer ini ke PPPK paruh waktu," ungkapnya.

Baca Juga:

Hafiz menuturkan langkah ini merupakan upaya proaktif Pemkot Serang untuk memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian bagi seluruh tenaga non-ASN.

Menurut dia, hal ini sejalan dengan instruksi pemerintah pusat yang secara bertahap akan menghapuskan istilah pegawai honorer dalam sistem kepegawaian negara. 

526 honorer kategori non-database di lingkungan Pemkot Serang, masih menunggu kepastian status pengangkatan mereka menjadi PPPK paruh waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   honorer  PPPK Paruh Waktu  honorer nondatabase  Kota Serang  PPPK 
BERITA HONORER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp