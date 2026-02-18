Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

53 Tahun AQUA konsisten Jadi Pilihan Utama Konsumen 

Rabu, 18 Februari 2026 – 20:30 WIB
Merek air minum dalam kemasan (AMDK) AQUA konsisten mempertahankan posisinya sebagai pilihan utama konsumen Indonesia selama 53 tahun. Foto: dok AQUA

jpnn.com, JAKARTA - Merek air minum dalam kemasan (AMDK) AQUA konsisten mempertahankan posisinya sebagai pilihan utama konsumen Indonesia selama 53 tahun.

Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Perindustrian mencatat jumlah merek AMDK yang terdaftar dan beredar di Indonesia saat ini telah melampaui 1.400 merek. 

Kondisi tersebut menunjukkan kompetisi yang makin padat.

Namun, berbagai riset independen mencatat AQUA tetap memimpin dalam preferensi dan kepercayaan konsumen.

Sejumlah lembaga riset pemasaran menempatkan AQUA sebagai top of mind di kategori AMDK. Survei Top Brand Index secara konsisten menempatkan AQUA di peringkat pertama selama bertahun-tahun, mencerminkan kekuatan merek yang tidak hanya dikenal luas, tetapi juga digunakan dan dipilih secara berulang oleh konsumen.

AQUA juga memperoleh penghargaan dari Anugerah Produk Indonesia 2025 yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Group sebagai Produk Air Mineral Terfavorit untuk kategori AMDK, unggul dari jajaran merek air mineral lainnya. 

Pemberitan Air Mineral Terfavorit dilakukan berdasarkan hasil riset kuantitatif yang melibatkan lebih dari 1.000 responden dari berbagai wilayah, tingkat sosial ekonomi, dan latar belakang pendidikan.

“Anugerah Produk Indonesia 2025 merupakan apresiasi dan penghormatan kepada pelaku usaha dalam menghadirkan merek, produk, dan jasa berkualitas tinggi,” jelas Hariyadi B. Sukamdani yang merupakan Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group.

