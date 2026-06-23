Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

55 Ribu Buruh Terancam PHK Gegara Gas Industri Mahal, Dasco Langsung Telepon Bos Pertamina

Selasa, 23 Juni 2026 – 14:15 WIB
55 Ribu Buruh Terancam PHK Gegara Gas Industri Mahal, Dasco Langsung Telepon Bos Pertamina - JPNN.COM
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rakernas KSPI di Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius terkait ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di industri granit dan keramik.

Tindakan Dasco tersebut merespons aduan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, Selasa (23/6).

Andi Gani, dalam Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dua pabrik granit dan keramik terbesar di Bekasi terancam melakukan PHK akibat mahalnya gas industri.

Baca Juga:

Andi mengungkapkan 55 ribu karyawan terancam PHK, jika tidak ada mitigasi serius dalam kurun 10 hari mendatang.

"Granito, satu lagi menyusul Mulia Keramik dan Mulia Glass, karena gas industri. Ini bahaya sekali," kata Andi Gani di Acacia, Jakarta Pusat, Selasa (23/6).

Menyusul hal tersebut, Dasco, melalui panggilan telepon dengan Simon, meminta penjelasan Pertamina mengenai situasi tersebut.

Baca Juga:

Saat disinggung soal isu mahalnya gas industri, Simon menyatakan pihaknya berupaya melakukan penyesuaian untuk mendukung industri, baik dari stok maupun harga.

Mendengar hal tersebut, Dasco mendesak Pertamina untuk melakukan langkah percepatan agar dapat mencegah PHK massal.

Sebanyak 55 ribu pabrik granit dan keramik terancam PHK gegara harga gas industri mahal, Dasco langsung menghubungi Dirut Pertamina.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Dirut Pertamina  Sufmi Dasco Ahmad  Buruh  PHK  KSPI  gas industri  granit  Keramik 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp