55 Tahun Berkiprah, Trakindo Berkomitmen Dukung Pembangunan Nasional Lewat Teknologi

jpnn.com, JAKARTA - PT Trakindo Utama (Trakindo), penyedia solusi alat berat Caterpillar di Indonesia tidak hanya menyediakan alat berat dan solusi terhadap industri, tetapi berkontribusi membangun hubungan panjang dilandasi integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima

Selama 55 tahun berkiprah di Indonesia, Trakindo memandang keberlanjutan bisnis sebagai hasil dari transformasi yang dijalankan secara konsisten dan berorientasi jangka panjang.

Chief Administration Officer Trakindo, Yulia Yasmina mengatakan transformasi tersebut tidak sekadar menjadi respons atas perubahan, tetapi bagian dari cara perusahaan bertumbuh bersama industri nasional.

Menuru dia, pihaknya telah melayani sektor vital seperti pertambangan, konstruksi, kehutanan, pertanian/perkebunan, serta energi dan transportasi dengan produk, suku cadang, layanan purnajual, dan solusi digital, termasuk rebuild mesin dan alat berat bekas berkualitas.

"Ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai industri di seluruh negeri,” ungkap Yulia Yasmina dalam siaran persnya, Senin (19/1).

Dia menegaskan perjalanan panjang Trakindo tidak lepas dari kemampuan perusahaan untuk terus bertransformasi agar tetap menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

Selain itu, Trakindo selalu menjaga komitmen mendukung pembangunan nasional melalui teknologi, jaringan luas, dan solusi terintegrasi.

Termasuk digitalisasi layanan dan opsi alat berat bekas berkualitas, menjadikannya mitra strategis dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.