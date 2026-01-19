Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

55 Tahun Berkiprah, Trakindo Berkomitmen Dukung Pembangunan Nasional Lewat Teknologi

Senin, 19 Januari 2026 – 15:31 WIB
55 Tahun Berkiprah, Trakindo Berkomitmen Dukung Pembangunan Nasional Lewat Teknologi - JPNN.COM
Selama 55 tahun berkiprah di Indonesia, Trakindo memandang keberlanjutan bisnis sebagai hasil dari transformasi yang dijalankan secara konsisten. ilustrasi. Foto: Dok.Trakindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Trakindo Utama (Trakindo), penyedia solusi alat berat Caterpillar di Indonesia tidak hanya menyediakan alat berat dan solusi terhadap industri, tetapi berkontribusi membangun hubungan panjang dilandasi integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima

Selama 55 tahun berkiprah di Indonesia, Trakindo memandang keberlanjutan bisnis sebagai hasil dari transformasi yang dijalankan secara konsisten dan berorientasi jangka panjang.

Chief Administration Officer Trakindo, Yulia Yasmina mengatakan transformasi tersebut tidak sekadar menjadi respons atas perubahan, tetapi bagian dari cara perusahaan bertumbuh bersama industri nasional.

Baca Juga:

Menuru dia, pihaknya telah melayani sektor vital seperti pertambangan, konstruksi, kehutanan, pertanian/perkebunan, serta energi dan transportasi dengan produk, suku cadang, layanan purnajual, dan solusi digital, termasuk rebuild mesin dan alat berat bekas berkualitas.

"Ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai industri di seluruh negeri,” ungkap Yulia Yasmina dalam siaran persnya, Senin (19/1).

Dia menegaskan perjalanan panjang Trakindo tidak lepas dari kemampuan perusahaan untuk terus bertransformasi agar tetap menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

Baca Juga:

Selain itu, Trakindo selalu menjaga komitmen mendukung pembangunan nasional melalui teknologi, jaringan luas, dan solusi terintegrasi.

Termasuk digitalisasi layanan dan opsi alat berat bekas berkualitas, menjadikannya mitra strategis dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Selama 55 tahun berkiprah di Indonesia, Trakindo memandang keberlanjutan bisnis sebagai hasil dari transformasi yang dijalankan secara konsisten.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Trakindo  ekspansi  kontruksi  Transportasi  Alat Berat 
BERITA TRAKINDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp