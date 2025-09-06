Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

6-0 Lawan Taiwan Jadi Sinyal Kekuatan Persib di Timnas Indonesia, Klok Kirim Pesan Tajam

Sabtu, 06 September 2025 – 08:58 WIB
Marc Klok (nomor 18) saat berselebrasi dengan pemain Timnas Indonesia. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Sejumlah pemain Persib Bandung tampil mencuri perhatian saat Timnas Indonesia menggasak Taiwan dengan skor 6-0 pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (5/9/2025).

Laga tersebut menjadi saksi kebersamaan pemain Maung Bandung yang kian mendominasi Skuad Garuda.

Empat Pemain Persib Turun

Tidak tanggung-tanggung, empat pemain Persib ambil bagian pada pertandingan itu, dengan tiga di antaranya turun sejak menit awal.

Trio Persib yang dipercaya sebagai starter ialah Beckham Putra, Marc Klok, dan Eliano Reijnders. Sementara itu, Thom Haye masuk di babak kedua untuk menambah kekuatan lini tengah Garuda.

Dalam pertandingan tersebut, sumbangsih pemain Persib cukup nyata. Klok dan Eliano mencetak gol, sementara Beckham memberikan asis untuk Jordi Amat.

Pesan Tegas Marc Klok

Bagi Klok, momen tersebut tidak hanya sekadar kemenangan besar Timnas Indonesia, melainkan juga menjadi gambaran betapa solidnya kekuatan Persib jika para pemain bisa saling padu di level klub.

"Saya tidak sabar bermain dengan Thom di Persib, dan tentu dengan Eliano juga. Mereka punya kualitas luar biasa,” ujar Klok.

Gelandang naturalisasi asal Belanda itu menilai, keberadaan Thom Haye akan membawa dimensi baru bagi permainan Persib.

