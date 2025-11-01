Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

6 Anime Terbaru yang Tayang di Vidio

Sabtu, 01 November 2025 – 18:18 WIB
6 Anime Terbaru yang Tayang di Vidio - JPNN.COM
A Gatherer's Adventure in Isekai. Foto: Dok. Vidio

jpnn.com, JAKARTA - Platform Vidio kembali menghadirkan sejumlah anime terbaru untuk para penonton.

Tayangan terbaru itu dijamin seru dan penuh aksi sehingga memanjakan para penggemar anime.

Berikut 6 judul anime terbaru yang bisa disaksikan di Vidio:

Baca Juga:

1. Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Season 2

Disutradarai oleh Kiyoshi Matsuda dengan genre fantasy, adventure, dan comedy. Temani perjalanan Tsuyoshi Mukouda (Yuma Uchida) yang secara tidak sengaja dipanggil ke dunia lain. Dia menemukan keluarga kecilnya dan memulai kehidupan baru yang santai namun penuh dengan kejutan.

Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill kembali hadir dengan season 2 yang berjumlah 12 episode di Vidio setiap Selasa pukul 22.30 WIB.

Baca Juga:

2. One Punch Man Season 3

Setelah penantian 6 tahun, serial ini kembali dengan season 3 yang menampilkan bentrokan sengit antara Monster Association yang dipimpin oleh Orochi (Atsushi Ono) dan Gyoro-Gyoro (Takehito Koyasu), Garou sosok Hero Hunter, dan Hero Association kelas S, sebuah organisasi resmi para pahlawan yang menilai hero berdasarkan kelasnya (C, B, A, S).

TAGS   Vidio  Anime  Anime Figure  serial vidio 
