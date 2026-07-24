6 Bahan Alami untuk Obati Sakit Tenggorokan

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mengalami sakit tenggorokan yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman?

Sakit tenggorokan yang tajam saat mencoba menelan belum tentu merupakan efek samping dari pilek.

Sakit tenggorokan juga bisa jadi merupakan tukak tenggorokan.

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Tukak tenggorokan, yang merupakan luka terbuka di tenggorokan, bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur, penyakit atau cedera, atau robekan pada selaput lendir.

Tukak tenggorokan sering berlangsung selama 4-5 hari dan disertai dengan rasa tidak nyaman yang akut, sakit telinga yang menusuk, dan luka merah dan bengkak yang membuat makan dan berbicara menjadi sulit.

Tukak tenggorokan juga bisa dikaitkan dengan refluks asam dan masalah gastrointestinal.

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Kabar baiknya adalah Anda mungkin tidak perlu mengunjungi dokter atau dokter gigi untuk tukak tenggorokan ini.

Namun, kabar buruknya adalah rasa sakitnya bisa menyulitkan Anda untuk melakukan aktivitas sehari-hari.