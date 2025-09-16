6 Bahaya Kopi Hitam yang Perlu Anda Ketahui

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena khasiatnya yang bisa membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi.

Kopi hitam, minuman populer yang dikenal karena aromanya yang kaya dan khasiatnya yang memberi energi, telah menjadi kebiasaan di zaman modern.

Kopi hitam adalah bentuk kopi murni yang terbuat dari biji kopi bubuk dan air, tanpa susu, krim, gula, atau bahan tambahan lainnya.

Kopi hitam dikenal karena rasanya yang kuat dan kaya, dengan rasa alami yang sedikit pahit yang disukai oleh para penyuka kopi.

Meskipun menawarkan banyak manfaat, termasuk peningkatan kewaspadaan dan peningkatan fungsi kognitif, penting untuk menyadari potensi kerugiannya.

Minum kopi hitam secara berlebihan bisa menyebabkan berbagai kesulitan, termasuk gangguan tidur dan masalah pencernaan.

Kafein, yang terutama bertanggung jawab atas khasiatnya yang menyegarkan, bisa menyebabkan kecemasan, kegelisahan, dan insomnia jika dikonsumsi secara berlebihan.

Hal ini bisa membuat Anda sulit tertidur dan menyebabkan pola tidur yang terfragmentasi.